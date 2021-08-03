Bodrum ve Milas'ta yanan alanlar havadan görüntülendi

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerindeki yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, başkan yardımcıları Tayfun Yılmaz ve Hüseyin Tutkun ile birlikte Bodrum ve Milas'taki yanan ormanlık alanları helikopterle havadan inceledi. Yapılan incelemelerde binlerce hektar alanın yandığı görüldü. Milas Beyciler Mahallesi'nde başlayan yangın hem Milas'ı hem Bodrum'u yaktı. Gökpınarı ve Bayır mevkisindeki tüm çam ağaçlarının küle döndüğü görüldü. Alevlerin mahallelere ne kadar yaklaştığı havadan görüldü. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras yanan alanları helikopterden izlerken duygu dolu anlar yaşadı. Gözleri dolu şekilde yanan alanları izleyen Başkan Aras yangınlar için büyük mücadele verdiklerini ve çok üzgün olduğunu ifade etti.