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Bodrum yangını kontrol altında

Muğla’nın Bodrum ilçesinde akşam saatlerinde başlayan orman yangını ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde akşam saatlerinde başlayan orman yangını ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi ile kontrol altına alındı.


Bodrum Mazı Mahallesinde çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen orman yangınının başlamasının hemen ardından bölgeye 3 helikopter, 8 arazöz, Büyükşehir İtfaiye ekipleri sevk edildi. Helikopterlerin havadan yoğun sorti yapması ve yer ekiplerinin de yerleşim birimine alevlerin sıçramaması için yaptıkları çalışma sonrası yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

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