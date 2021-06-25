Bodrum yapımı lüks yat denize indirildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde üretilen 37 metre uzunluğunda 8 metre genişliğindeki lüks yat, düzenlenen törenle denize indirildi.

İçmeler mevkisindeki bir tersanesinde 3 milyon avroya mal edilen “Pura Vida” isimli lüks yat tekne asansörüne alındı. 5 kabinde 10 yolcu kapasiteli lüks tekne, burada törenle suya indirildi. Lüks yat, Ege ve Akdeniz koylarında haftalık turlara çıkacak.

Törene, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, Liman Başkanı Burak Okçu, Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, Denizciler Derneği Başkanı Erol Erdoğan'ın da aralarında olduğu çok sayıda davetli katıldı.

Yatı yaptıran firmanın genel müdürü Bora Güleş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: “Bu bizim şirketin 5'inci teknesi. Kısmetse biz bunu misafirlerimize haftalık tur yapmak amacıyla inşa ettirdik. Ticari amaçlı kullanılacak. Misafirlerimizin çoğu genellikle yurtdışından gelmekte. Yabancı misafirlere hizmet ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın katkılarıyla ülkemiz artık güvenli ülkeler arasında. Pandemi şartlarında güvenli ülkeler arasında geçtiği için bu sene geri kalan yaz sezonu boyunca hizmetlerimiz yoğun olarak devam edecek gibi gözüküyor. Bu 37 metre bir tekne. 5 tane misafir kabini var. 10 yolcu kapasiteli. İçerisinde 6 tane personelimiz var. Ege ve Akdeniz koylarında haftalık turlarda kullanılmak üzere inşa edildi.”