Bodrum yenilikçi kent olacak

Bodrum Belediyesi, Bodrum'un tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini kentsel kimliğine kazandırmak amacıyla yeni bir proje başlatıyor.

Kentsel yeteneklerin ortaya konması ve kentsel kimliğin oluşturulması amacıyla geliştirilen ve tasarım odaklı yenilikçi sektörlere destek vermeyi amaçlayan projenin ilk adımı Bodrum Belediyesi tarafından atıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın AB ve Türkiye eş-finansmanıyla oluşturduğu “Rekabetçi Sektörler Programı” kapsamındaki “1.2 Yenilikçi Sektörler” hibe çağrısı doğrultusunda hibe projesi geliştirmeye hazırlanan Bodrum Belediyesi, hazırlık sürecinin ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Bodrum Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya; Bodrum Kent Konseyi, ilgili sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının temsilcileri ile İstanbul Teknik Üniversitesi - Mimarlık Fakültesi - Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden Doç. Dr. Ebru Kerimoğlu, Yaşar Üniversitesi Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi Koordinatörü Enver Selçuk Karaata ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Prof.Dr. Tuncay Kuleli katıldı.

Proje toplantısında tasarım odaklı yenilikçi endüstriler alanında Bodrum'un mevcut durumu, öncelikleri ve ihtiyaçları belirlendi.

Yeni dönemde kültürel ve yenilikçi endüstrilerin kentlerin gelişiminde önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Bodrum Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Emre Köroğlu, “Bu dönemin ilk AB projesini yeni ve özlenen belediyecilik anlayışı kapsamında, katılımcı bir yaklaşımla hayata geçirmenin heyecanını yaşıyoruz. Bodrum'un yerel değerlerine ve zenginliklerine sahip çıkarak başta turizm olmak üzere tüm sektörlerin Bodrum ekonomisine katkısını hızlı bir şekilde artıracak bu proje, yeni belediyecilik anlayışımızın da somut bir göstergesi olacaktır. Bu çalışmaya katkı veren komisyon üyelerimize, akademisyenlerimize, Bodrum Belediyesi hibe projeleri geliştirme ekibimize ve tüm paydaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.

Bodrum'un özgün kimliğinin ve yeteneklerinin ortaya çıkarılmasını hedefleyen proje, aynı zamanda yenilikçiliğiteşvik ederek özellikle genç ve inovatif nüfusun Bodrum'a katkıda bulunabilecekleri bir platform oluşturmayı amaçlıyor. Bu platform, KOBİ'ler, girişimciler, tasarımcılar ve yenilikçi grupların kullanımına açık olacak. Burada, yenilikçi endüstrileri destekleyecek ortamın oluşturulması, ürün geliştirme, kapasite geliştirme ve ağ oluşturulması temaları çerçevesinde; tasarım/ürün/fikir/içerik geliştirme faaliyetlerine yönelik, tasarım odaklı yaratıcı endüstriler desteklenecek. Projenin en önemli amaçlarından biri genç, eğitimli ve yetenekli nüfusu Bodrum'a kazandırmak ve ‘yenilikçi sınıf' için ilçeyi bir çekim merkezi haline getirmek. Bu sayede Bodrum'un yaratıcı kent kimliği, yeni nesillere aktarılarak yaşatılacak.