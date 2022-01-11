Bodrum yine kabusu yaşıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde birkaç gündür devam eden sağanak yağış, bugün de hayatı kabusa çevirdi. Yollar kapanırken, ev ve bahçeleri su bastı, bahçe duvarı yıkıldı, evler tahliye edildi.

İlçede aralıklarla devam eden sağanak yağış, zaman zaman hızını arttırıyor. Yağışla birlikte yarımadanın çeşitli noktalarında toprak kaymaları, istinat ve bahçe duvarlarında yıkılmalar meydana geldi.

Eskiçeşme Mahallesi'ndeki bir sitede toprak kayması ve duvar yıkılması yaşandı. Büyük bir gürültüyle yıkılan duvar, alt kısımdaki inşaat temelinin üzerine çöktü, bölgedeki su boruları patladı.

İhbar üzerine zabıta ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Çöken duvarın üst kısmında bulunan binadaki vatandaşlar ise tedbir amacıyla tahliye edildi.

Yalıkavak ve Geriş mahallelerinde de dere taştı. Evler ve bahçeler sular altında kaldı. Yalıkavak - Gümüşlük Yolu taşkın nedeniyle trafiğe kapatıldı. Ekipler, kapanan yolu açmak için çalışmalarına devam ediyor. İslamhaneleri ve Peksimet mahallelerinde bazı evleri su bastığı öğrenildi. Belediye ve itfaiye ekipleri su basan noktalarda tahliye çalışmalarını sürdürüyor. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras belediye yetkilileri ile birlikte bölgede incelemelerini sürdürüyor.

Mumcular Mahallesi'nde park halindeki otomobil, sel suları nedeniyle dereye sürüklendi. Köprünün altına sıkışan otomobil, çekici yardımıyla kurtarıldı. Araçta kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Sazköy Mahallesi'nde büyükbaş hayvan çiftliğini su bastı. Hayvanlar, Bodrum Belediyesi ekiplerince tahliye edildi.

İlçede yağış aralıklarla devam ediyor.