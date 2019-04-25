Bodrum yolları sezona hazırlanıyor

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yarımada genelinde yolların kalitesini artırmak amacıyla başlattığı çalışmalara devam ediyor. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın talimatı ile sezon başlamadan önce yolları rehabilite etmek için harekete geçen ekipler, bir yandan kış döneminde asfalt yollarda meydana gelen çukur ve hasarların onarımını gerçekleştirirken, diğer taraftan da sıcak asfalt dökümü yapıyor. Fen İşleri'nden yapılan açıklamada, Nisan ayı içerisinde yarımada genelinde toplam 650 ton sıcak asfalt döküldüğü bildirildi.

Bodrum'un tüm mahallelerinin eksiksiz bir şekilde sezona hazırlanması yönünde talimat veren Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, özellikle turizm hareketliliği yaşanan Cumhuriyet Caddesi, Kumbahçe Mahallesi ve tüm diğer mahallelerdeki çarşı merkezlerine öncelik verilmesini istedi. Aras, belediye birimlerine “Vatandaşlarımızdan gelen her türlü şikayet ve talebi titizlikle değerlendirin” uyarısında bulundu.

Öte yandan çalışmalar kapsamında bordür ve kaldırımların onarımı ile kış döneminde yağış nedeniyle tıkanan mazgalların ve dere ağızlarının temizliği de devam ediyor. Bu çerçevede Nisan ayı içerisinde yapılan çalışmalardan bazıları şöyle;

Neyzen Tevfik Caddesi'nde yol tamiratı ve mazgal çalışması,

Artemis Caddesi'nde bordür ve kaldırım onarımı,

Umurça Mahallesi Kerevit Sokak'ta asfalt onarımı,

Çarşı Mahallesi'nde mazgal, kaldırım, yağmur suyu ve parke düzenleme çalışması,

Bodrum Belediye meydanında düzenleme,

Eskiçeşme Mahallesi Cafer Paşa Caddesi'nde yol düzenleme, kaldırım, yağmur suyu gideri ve kaldırım imalat çalışması,

Yokuşbaşı Mahallesi İbrahim Gökbel Caddesi'nde parke çalışması,

Mumcular, Çırkan, Turgutreis, Bitez ve Ortakent Mahallelerinin bazı bölgelerinde parke, kaldırım ve asfalt çalışması ile sahil ve dere ağızlarının temizliği.