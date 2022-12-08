Bodrum yollarında asfalt çalışması

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum'da başlatılan alt ve üst yapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 45 Milyon 984 bin 600 TL yatırım ile Bodrum İlçesi Dr. Mümtaz Ataman, Atatürk ve İskele Caddesinde alt yapı ve üst yapı çalışması başlattı.

Alt yapı çalışmaları tamamlandı

Çalışmalarda Dr. Mümtaz Ataman, Atatürk ve İskele Caddelerinde içme suyu hatları ve alt yapısı yenileme çalışmaları tamamlandı. Mümtaz Ataman ve Atatürk Caddelerinde tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından asfalt ve kaldırım kaplamaları için zemin düzeltme, asfalt ve kaldırım söküm çalışmaları bitirildi.

3 kat sıcak asfalt yapılacak

Dr. Mümtaz Ataman, Atatürk ve İskele Caddelerinde asfalt dökümüne başlandı. Ekipler birinci kat asfalt çalışmasını tamamladı. Önümüzdeki günlerde ikinci ve üçüncü kat asfalt dökümü gerçekleştirilecek. Proje çerçevesinde kayrak (doğaltaş) kaldırım kaplamaları, durak ve otopark cepleri ve kavşak imalatları yapılacak.

Mahalle sakinlerinden Abdurahman Şeker, “Bodrum'un yerlisiyim. Mümtaz Ataman Mahalle sakinlerindenim. Yapılan çalışmalardan oldukça memnumuz. Yolumuz çok güzel oluyor. Büyükşehir Belediyemizin başlatmış olduğu yol çalışması bizleri mutlu etti. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.