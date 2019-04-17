Bodrum, Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası elemelerine ev sahipliği yapacak

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF), 2019 Zıpkınla Balık Avı Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası Eleme Müsabakası yarışlarının ilk ayağını 20 Nisan Cumartesi günü Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında gerçekleştirecek.

Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'dan 10 spor kulübünden 10 takımın katılacağı eleme müsabakası yarışlarının ilk ayağında en az 4 kişilik zıpkınla balık avı sporcularından oluşan takımlar, tek nefeste dalışlarla 5 saat mücadele edecek. Her botta sporcularla birlikte bir hakem bulunacak. En yüksek puanı getirecek balıklardan en fazla avlayabilmek için Bodrum'un mavi sularına dalacak sporculara sahil güvenlik tekneleri eşlik edecek. Bodrum İçmeler Mevkii açıkları ile Kara Ada arasında yapılacak yarışlarda botlar cumartesi sabah 08:00'da Güllük Limanı'ndan denize açılacak. Sabah 09.00'da başlayacak mücadeleler 14.00'da sona erecek.

Yakalanan balıkların tartı işleminin aynı gün saat 15.00'da Bodrum Cumhuriyet Meydanı'nda yapılması planlanıyor. Hava muhalefeti durumunda tartı işlemi Bodrum Holiday Resort Hotel'de gerçekleştirilecek. İlk eleme yarışlarında dereceye girenlere ödülleri Bodrum Cumhuriyet Meydanı'nda saat 16.00'da yapılacak törende takdim edilecek.

Yarışlar sonunda kaç takımın final yarışlarına gideceği, 10-12 Mayıs'ta Karadeniz, Marmara ve İç Anadolu kulüplerinin katılacağı ikinci eleme müsabakası sonuçlarına göre belli olacak. Zıpkınla Balık Avı Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası Final Müsabakaları 14-16 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

“Hedefimiz uluslararası başarılar”

TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen yaptığı açıklamada, takımlara başarılar dilediğini ifade etti. Zıpkınla balık avında amaçlarının, diğer sualtı sporları branşlarında olduğu gibi uluslararası başarılar elde etmek olduğunu belirten Doç. Dr. Şahin Özen, “Sporcularımızın performans grafiği her yıl yükseliyor. Çok zor bir spor. Şans önemli bir faktör. Hepsine şimdiden bol şans ve başarı diliyorum” dedi.