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Bodrum Ziraat Odası üreticileri bilgilendiriyor

Bodrum Ziraat Odası, yarımadada arazi ziyaretlerine devam ederek üreticileri bilgilendiriyor.


Bodrum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Melengeç, Mazı Köyü Muhtarı Sedat Furma, Kızılağaç Muhtarı Mehmet Karaca, Yaka köy delegesi Özgür Özaltın ve Ziraat Odası tarım danışmanı Ayşe Kaya'nın yer aldığı ziyaretlerde Kızılağaç'ta bulunan Akdeniz Meyve Sineği mücadelesi için hazırlanan tuzaklar kontrol edildi. Zeytin sineğindeki popülasyon yoğunluğu ile ilgili üreticiler bilgilendirildi. Mazı'da arazide dal kanseri olan bölgelerde yaz budamaları tavsiye edildi.


İlçenin Yaka ve Dağbelen mahallelerindeki çiftçiler de ziyaret edilerek üretimde karşılaşılan sorunlar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

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