Bodrum'a 74 milyonluk otogar

-Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İlçesi'ne arsa bedeli 24 Milyon 600 Bin TL, otogar ihalesi 45 Milyon 548 Bin TL ve 4 Milyon TL güneş enerji panelleri olmak üzere toplam 74 Milyon yatırımla otogar yapıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İlçesi Torba Mahallesi 153 ada, 60 parselde yer alan 30 bin 759 metrekare arsa üzerine 45 Milyon 548 Bin TL yatırımla Bodrum İlçesi otogarı için yer teslimini yaptı. Enerjisini çatısındaki güneş panellerinden elde etmesi planlanan Bodrum Otogarı'nın inşaat alanı 17 bin 117 metrekare, şehirlerarası otobüs peron sayısı 21, minibüs peron sayısı 45, minibüs depo peron sayısı 10, açık otopark sayısı 157 araç, kapalı otoparkı 19 araç ve engelli otoparkı da 8 araç olarak tasarlandı. Muğla Menteşe'de yapımı tamamlanan ve enerjisinin yüzde 80'ini çatısından elde eden Menteşe Şehirlerarası otogarındaki gibi Bodrum Otogarı'nın çatısı da tamamen güneş panellerinden oluşacak. Bodrum otogarında bir ilk olarak 6 tane elektrikli araç şarj istasyonu yer alacak. 630 KW gücünde güneş enerji santralinin kurulacağı Bodrum otogarının çatısını oluşturacak güneş panellerinin maliyeti 4 Milyon TL. Bodrum İlçesi'ndeki mevcut otogarın ilçe merkezi dışına taşınmasıyla da şehir içi trafiğinin de büyük ölçüde rahatlatılması planlanıyor. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi yeni otogarın arsasına da 24 Milyon 600 Bin TL ödedi.

Gürün; “Tüm otogarlar güneş enerjisinden yararlanacak”

Muğla'nın 13 ilçesi, 566 mahallesi için hizmet ve projeler ürettiklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün önem, aciliyet ve gerekli şartların oluşmasından sonra hizmetleri gerçekleştirdiklerini bunlardan birinin de Bodrum Otogarı projesi olduğunu belirtti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Kurulduğu günden bu yana Büyükşehir Belediyemiz Muğlamıza en fazla yatırım yapan kurumların başında geliyor. 13 ilçesi, 566 mahallesi olan ilimizde vatandaşlarımızın huzuru, mutluluğu ve daha yaşanır bir şehirde yaşaması için çalışıyoruz. Her ilçemizin ayrı ayrı beklediği hizmetler ve projeler var. Önem, aciliyet ve en önemlisi de gerekli hukuki şartların oluşmasından sonra Büyükşehir Belediyesi olarak hizmet ve yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bodrum Otogar projemizde bunlardan biri. Otogar alanını yapacağımız yer ile ilgili sıkıntılar aşılınca hazır olan projemizle otogarın ihalesi yapıldı ve sözleşme imzalandı. Bodrum İlçe'mizin şehir merkezindeki otogarını Torba Kavşağı'na taşıyarak özellikle yazın yaşanan trafik sorununu da bir nebze olsun azaltmış olacağız. Muğlamızın coğrafi yapısı ve özellikleri nedeni ile Bodrum otogarımızın çatısı da güneş enerjisi panellerinden oluşacak ve kendi enerjisini üretecek. Muğla genelinde yapacağımız tüm otogarlar çağdaş şehircilik anlayışı gereği ilçe dışında olacak ve uygun otogarlar güneş enerjisinden yararlanacak. Muğlamız hizmetin en iyisini hak ediyor. Muğla için yapacak çok işimiz, gerçekleştirecek hayallerimiz var.” dedi.