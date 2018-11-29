Bodrum'a fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağış ilçede hayatı felç etti. Yağmurla birlikte yağan fındık büyüklüğündeki dolu ise cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

Bodrum'da sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirdi. Uzun süre etkili olan yağışla birlikte fındık büyüklüğünde dolu yağması ilçede hayatı felç etti. Çevre yolu ve birçok caddenin sular altında kalmasıyla araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Trafiğin kilitlendiği ilçede birçok araç sular altında kaldı. İtfaiye ve belediye ekipleri gelen ihbarlar üzerine çalışma başlattı. Sağanak yağışın etkili olduğu birçok bölgede çok sayıda ev ve iş yerinin de sular altında kaldığı öğrenildi.

Şiddetli yağışın devam ettiği ilçede polis ekipleri, itfaiye ve zabıta ekipleri teyakkuza geçti.