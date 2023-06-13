Bodrum'a gelen 3 bin 607 turist, turizmcinin yüzünü güldürdü

Turizmin göz bebeği Muğla'nın Bodrum ilçesine sabah saatlerinde yanaşan yolcu gemisi turizmcinin yüzünü güldürürken, 2 bin 588 yolcu bin 19 mürettebat olmak üzere toplam 3 bin 607 kişi Bodrum'a geldi.

Sabah saatlerinde Bahama bayraklı 294 metre uzunluğundaki Norwegian Jade isimli yolcu gemisi, Bodrum gemi yanaşma iskelesine demir attı. İçerisinde 2 bin 588 yolcu, bin 19 çalışan bulunan gemden inen yolcular ve çalışanların bir kısmı Bodrum esnafının yüzünü güldürdü. Bodrum çarşısından alışveriş yapan, büyük bir kısmının Amerikalı olduğu öğrenilen turistler, Bodrum'un tarihi ve kültürel yerlerini de gezdi. Rodos Limanı'ndan gelen geminin akşam saatlerinde Mykonos Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.