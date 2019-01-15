Bodrum'a gelen turist sayısındaki artış sürüyor

Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) tarafından yapılan açıklamaya göre Bodrum'a hava yolu ile gelen turist sayısındaki yükseliş devam ediyor.

BOTAV'ın açıklamalarına göre turist sayısında bu yükseliş 2015 yılı rakamlarına yaklaştı. 2015 yılının ocak-aralık döneminde 814.814 olan sayı 2016 yılında 471.342, 2017 yılında ise 483.255 olarak belirlenmişti. 2018 yılında bu sayı 781.255 olarak açıklandı.

Bodrum Belediye Başkanı ve BOTAV Başkanı Mehmet Kocadon, 2018 yılı rakamlarının önceki yıllara göre göstermiş olduğu yükselişten memnun oldukları belirterek "Bodrum demek mücadele demek. Biz mücadelemizden asla vazgeçmedik. Verdiğimiz mücadelemizde ne kadar haklı olduğumuzu da gelen rakamlardan anlıyoruz. 2019 yılı yurt içi ve yurt dışı Bodrum'u tanıtım çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyor. Şu ana kadar katıldığımız fuarlardan aldığımız sonuçlar 2019 yılının 2018'den daha iyi geçeceğini gösteriyor. Çalışmalarımıza katılan, bize destek olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.