Bodrum'a gelmeye devam ediyorlar

Seyahat kısıtlamasının kalktığı Bodrum'a gelen tatilci sayısında az da olsa artış olduğu görüldü.

Muğla ile birlikte 7 ilde seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte Bodrum'a gelişlerde yüzde 25 artış gözleniyor. İlçeye girenlerin teker teker izin belgeleri kontrol edilirken, izin belgesi olmayan araçlar ilçeye giremeden geri gönderildi. İzin belgesi olan tatilciler de ev adresleri alınarak 14 gün evden çıkmamaları konusunda uyarıldı. 4 günde yaklaşık 35 bin aracın giriş yaptığı 28 bin aracın ise ilçeden çıkış yaptığı öğrenildi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 24 ildeki seyahat kısıtlaması da kalkarsa Bodrum'a tatilcilerin akın etmesinin söz konusu olabileceğini ve bu durumun olumsuz sonuçlar doğurabileceğini söyledi.