Bodrum'a Halikarnas Balıkçısı Arboretumu kurulacak

yılında çok sevdiği Bodrum'da çeşitli etkinliklerle anıldı.

Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle Halikarnas Balıkçısı'nın anı evi ve mezarının bulunduğu Gönültepe ve Bodrum Deniz Müzesi'nde düzenlenen etkinliklere Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Cevat Şakir sevdalıları, siyasi parti ve çeşitli STK'ların temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Çevre ve doğa aşığı Balıkçı'yı bu çok özel günde anmaya gelenler arasında Türkiye'nin farklı illerinden Bodrum'a gelen Hayvan Hakları Federasyonu üyeleri de vardı.

Gönültepe'de düzenlenen anma etkinliğinde öğrenciler Balıkçı'yı şiirleri ve O'nun için yazılan şiirleri okuyarak selamladı. Halikarnas Forumu üyeleri ise "Merhaba" diyerek başladıkları konuşmalarında Cevat Şakir'in anılarını ve onun Bodrum'a kattığı değerleri anlattı.

Gönültepe'deki anma etkinliğinde konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras Halikarnas Balıkçısı'nın Bodrum için anlamının kelimelere sığmayacak denli çok olduğunu belirterek, O'nu çok daha evrensel ve daha geniş katılımlı etkinliklerle anmak için önerilen projeleri hayata geçirme sözü verdi. Bodrum'da Balıkçı'nın tüm yönleriyle ele alınacağı bir sempozyum başlatılmasını isteyen Başkan Aras, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Biz Halikarnas Balıkçısı'nı büyüklerimizden ve öğretmenlerimizden öğrendik, öyle benimsedik. Ailelerimiz de onu bize bir baba gibi benimsetti. O'nu kitaplarından, büyüklerimizin anlattıklarından öğrendik ve Bodrum'a ne kadar önemli bir eserler bıraktığını gördük. Artık öğrendiklerimizi, bildiklerimizi yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor. Biz Halikarnas Balıkçısı'yla ilgili büyük bir sempozyum başlatmak zorundayız.”

Balıkçı için bitki müzesi

Bodrum'un Homeros, Heredot ve Balıkçı gibi büyük değerlere sahip benzersiz bir coğrafya olduğunu hatırlatan Başkan Aras, “Halikarnas Balıkçısı'nın öyle büyük bir farkı var ki, o da bütün bu topraklarda yaşayan medeniyetleri, 30'u aşan eserle bizim önümüze koymuş olmasıdır. Halikarnas Balıkçısı sayesinde biz Anadolu'nun Helen Uygarlığından önce Luiler'e, Karlara, Dorlara, ait olduğunu öğrendik. Bu üzerinde yaşadığımız Batı Anadolu kıyıları işte bu medeniyetlerin yaşadığı, yeşerdiği yerler. Bizler de onun üzerinde yaşıyoruz. Bodrum'da insanlar neden bu kadar huzurludur biliyor musunuz? Altında yatan binlerce yıllık medeniyet var ve o insanların ruhları işte bu toprakları hala daha koruyor, kolluyor ve bizlere iyi hisler bırakıyor.” ifadelerini kullandı.

Bodrum'da Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağçlı Arboretum'u yapmak için çalıştıklarını da söyleyen Başkan Aras, Bodrum'a 100'ün üzerinde tohum getiren ve yarımadayı yeşillendirmek için neredeyse ömrünün büyük bölümünü adayan Balıkçı için bir bitki müzesi oluşturacaklarını ifade etti. Aras, konuşmacıların “Halikarnas Balıkçısı'nın doğum günü Dünya Merhaba Günü' olsun” teklifini de değerlendireceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Bodrum sevdalısı ünlü şair, yazar, filozof Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın mezarına çiçekler bırakıldı. Anma programı müzik dinletisi ile sona ererken etkinlik kapsamında, Cezmi Çoban ve Zeynep Atılgan tarafından derlenen “Cevat Şakir; Bodrum'un Mavi Merhabası” adlı kitap da, Bodrum Belediyesi Kültür yayını olarak ücretsiz dağıtıldı.

Öte yandan Gönültepe'de Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler ile Destek Hizmetleri Müdürlükleri tarafından yapılan çalışmalar beğeni topladı. Begonvillerle kaplı bir yürüyüş yolunun da yapıldığı Gönültepe'de kısa süre içerisinde yapılacak yeni değişimlerin müjdesini de başkan Aras verdi.

"Efsane çevreci balıkçı"

Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağçlı'yı anma etkinlikleri kapsamında Gönültepe'de düzenlenen anma töreninin ardından Bodrum Deniz Müzesi'nde emekli diplomat Metin Erdoğan'ın 'Efsane Çevreci, Balıkçı' söyleşisi ve 'Dört Efsane Çevreci' isimli kitabının imza günü gerçekleşti.

Etkinliğe Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, başkan yardımcısı Turgay Kaya, siyasi parti ve STK temsilcileri, Cevat Şakir sevdalıları katıldı.

Metin Erdoğan'ın söyleşisinin ardından Erdoğan'ın daveti üzerine bir konuşma gerçekleştiren başkan Aras, Bodrum'un geleceğine sahip çıkmak için önemli adımlar atacaklarını belirterek Bodrum'daki 25 bin öğrenciye Cevat Şakir'i öğretmek gerektiğini söyledi.

Bodrum'un daha fazla büyümemesi gerektiğini de sözlerine ekleyen Başkan Aras, rant çetelerinin artık Bodrum'da barınamayacağını, Bodrum'u koruyarak geleceğe taşıyacaklarını belirtti.

Etkinlik, Metin Erdoğan'ın 'Dört Efsane Çevreci' isimli kitabının imza günü ile sona erdi.

Cevat Şakir Kabaağçlı'yı anma etkinlikleri yine Deniz Müzesi'nde düzenlenen Harun Özakıncı'nın yazıp sahnelediği 'Halikarnas Balıkçısı Provaları” isimli tek kişilik sahne gösterisi ile sona erdi.