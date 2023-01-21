Bodrum'a hayırseverden 16 derslikli okul

Muğla'nın Bodrum İlçesinde yaptırılacak 16 derslikli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve 1 atölye inşaatına ait okulun protokolü İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile hayırsever iş insanı Nazmi Canbaz arasında imzalandı.

Muğla Valiliğinde düzenlenen protokol törenine Muğla Valisi Orhan Tavlı, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Hayırsever Nazmi Canbaz katıldı. İmzalanan protokole göre Bodrum Konacık Mahallesinde mülkiyeti maliye hazinesi adına ait ve Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsisli arsa üzerine hayırsever Nazmi Canbaz tarafından 16 derslikli okul binası ve atölyeleri, saha tanzimi, çevre duvarı anahtar teslimi yaptırarak Milli Eğitim Bakanlığına devredilecek.