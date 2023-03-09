Bodrum'a ilave içme suyu projesi

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri İl genelinde yürüttüğü yeni içme suyu kaynakları sağlama, mevcut kaynakların verimini arttırma, içme suyu arıtma tesislerinde pompa yenileme ve enerji verimliliği çalışmalarına devam ediyor. En az enerji ile en yüksek verimi elde etmek amacıyla Mumcular İçme Suyu Arıtma Tesisinde mevcut sistemler yenileriyle değiştirilerek önemli bir enerji tasarrufu ve su iletim kapasitesi artışı sağlanıyor.

Projenin 1,5 yılda kendi yatırım maliyetini karşılaması ekleniyor

Mumcular İçme suyu arıtma tesisi eski terfi merkezi tamamıyla yenilenerek eski pompalar enerji verimliliği yüksek, yeni nesil pompalarla değişimi tamamlanıyor. Çalışmalarla birlikte yüzde 35 enerji tasarrufu sağlanırken su iletim kapasitesi yüzde 60 arttırılacak. Böylece Bodrum'a günlük 8 bin 500 haneye yetecek miktarda ek içme suyu iletimi sağlanacak. Toplamda 3 Milyon 700 bin TL'ye mal olan projenin yüzde 90'ı tamamlanırken enerji tasarrufu ile yaklaşık 1,5 yıl içinde yapılan yatırımın maliyetini karşılayacağı ön görülüyor.