Bodrum'a sezonun son seferini yaptı

Bahama bayraklı lüks yolcu gemisi "Seabourn Encore", bu sezon için Muğla'nın Bodrum ilçesine son kez yolcu getirdi.

Çeşme Limanı'ndan gelen 210 metrelik kruvaziyer, Bodrum'daki yeni gemi yanaşma limanına yanaştırıldı. Gemide ağırlıklı olarak Amerikalı ve İngiliz 266 yolcu ile 425 personel bulunuyor. Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan yolcular, şehir turuna çıktı. Tarihi alanları gezen turistlerden bazıları Paşatarlası ve Kumbahçe sahilinde kafelerde vakit geçirmeyi tercih etti. Bu yıl için son kez ilçeye geldiği belirtilen geminin, gece saatlerinde Rodos Limanı'na hareket edeceği bildirildi.