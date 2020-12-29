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Bodrum'a yılbaşı akını: 170 binlik nüfus 900 bine fırladı

Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen 2’nci konut sahipleri ve yerli turistler Bodrum’a akın etti.

Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen 2'nci konut sahipleri ve yerli turistler Bodrum'a akın etti. İlçede trafik durma noktasına gelirken, araç kuyrukları kilometrelerce uzadı.


Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen yazlıkçılar ve yerli turist Bodrum'a akın etti. Sokağa çıkma yasağının başlamasına 2 gün kala Bodrum'a akın eden binlerce araç nedeniyle ilçede trafik durma noktasına geldi. Bodrum girişinde başlayan ve Turgutreis, Yalıkavak, Göltürkbükü istikametine giden tüm yol güzergahlarında araç yoğunluğu yaşandı.



Oteller doldu


Bodrum'da 6 büyük otel tesislerini açık tutmasıyla birlikte yerli turist yılbaşını Bodrum'da geçirmek için otellere akın etti. Pansiyon, apart tipi konaklama hizmeti veren işletmeler bile yüzde 70 oranında doluluk oranını yakaladı. Kısıtlamalardan dolayı Bodrum'u tercih eden binlerce vatandaş ilçeye giriş yapmaya başladı.



Nüfus 900 bine ulaştı


31 Aralık Perşembe saat 21.00'da başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından önce ilçeye giriş yapan vatandaşların sayısı yaklaşık 300 bini buldu. Pandemi döneminden dolayı 170 bin nüfusluk ilçe nüfusu 600 bine ulaşmıştı. Yılbaşında gelen yerli turist ve 2'nci konut sahipleriyle birlikte bu sayının yaklaşık 900 bine ulaştığı öğrenildi.

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