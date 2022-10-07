Bodrum'da 1 kişinin öldüğü kazada sürücü 160 promil alkollü çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2'si ağır 3 kişinin yaralandığı kazada 160 promil alkollü olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü, tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza, gece saatlerinde Bitez Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Bitez Yalısı istikametine oldukça süratli bir şekilde seyrettiği öğrenilen Bülent S. idaresindeki 48 AIP 375 plakalı otomobil, süratli şekilde kasisten geçince sürücünün kontrolünden çıktı. Karşı şeride geçen otomobil, karşı istikametten gelen Ahmet Varda'nın kullandığı 48 TJ 061 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Ahmet Varda, motosiklette yolcu olarak bulunan oğlu Deniz Varda ile otomobil sürücüsü Bülent S. ve otomobilde yolcu olarak seyreden eşi Ceren Demirel S., yaralandı. Kazada Deniz Varda, çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki 3 metre yüksekliğindeki duvarın üzerine fırladı.

Sağlık ekipleri hayata döndürdü

Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazada ağır şekilde yaralanan 61 yaşındaki Ahmet Varda'ya 112 Acil Sağlık ekiplerince kaza yerinde dakikalarca kalp masajı yapıldı. Otomobildeki yaralı Ceren Demirel S.'nin de kalbinin durduğu, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürüldüğü öğrenildi.

Motosiklet sürücüsü Ahmet Varda, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada ağır şekilde yaralanan Ceren Demirel S. ile Deniz Varda'nın tedavileri sürüyor.

Alkollü sürücü tutuklandı

Hafif şekilde yaralanan otomobil sürücüsü Bülent S., tedavisinin ardından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Kaza esnasında 160 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kazada yaşamını yitiren bir çocuk babası Ahmet Varda'nın dişi ağrıyan oğlu için eczaneye gittiği ve dönüş yolunda kaza yaptığı belirtildi. Bodrum'da kaptanlık yaptığı öğrenilen Ahmet Varda'nın yarın öğle namazına müteakiben Bitez Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.