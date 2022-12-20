Bodrum'da 1 yılda 210 kaçak yapı yıkıldı, 1650 yapı mühürlendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2022 yıl boyunca 475 kaçak yapından 210'u yıkıldı, 1650 yapı ise Bodrum Belediyesi tarafından mühürlendi.

2019 yılından başlayan kaçak yapıyla mücadele 2022 yılda da hız kesmeden devam etti. 1 yıl içerisinde 475 kaçak yapı tespit eden ekipleri 210 yapıyı yıktı. 1650 usulsüz yapı ise mühürlendiği öğrenildi. Doğanın korunması, kamusal alanların işgaline kadar Bodrum'daki neredeyse tüm mahalleler teker teker incelemeye alındı. Yapılan incelemelerde dedektif gibi çalışan Bodrum Belediye ekipleri yeni projelerden, bitmiş projelere, otellerden, pansiyon ve apartlara kadar tüm yapılar teker terek incelemeye alındı. Yapılan incelemeler 4 yıldır devam ederken bir yandan yıkımlar ve mühürlemeler devam ediyor, diğer yandan ise imar affı söylentisiyle yeni kaçak yapılar ortaya çıkıyor. Tespit edilen binaların yıkımları sürerken bazı inşaat firmaları ise kaçak yapılaşmaya devam ediyor. Gece gündüz hiç durmadan kaçak yapılaşmanın önüne geçmeye çalışan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise “Tespiti yapıldıktan sonra yasal süreçleri tamamlanan kaçak yapıların ortadan kaldırılmasına ve yeni kaçak yapılaşma ile mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz" dedi.

2019 yılında “Kaçak Yapılaşma Müdürlüğü ile Mücadele Seferberliği” çerçevesinde Belediye ekipleri İmar ve Kıyı Kanunlarına muhalefet, kamu alanlarının işgali, kaçak dolgu ve kazı alanlarının ve çevre suçlarının tespiti içi havadan dron ile inceleme yapıyor, bir taraftandan gelen ihbarların değerlendirerek anından bölgeye giderek tespit ediyor. 2019 yılından buyana 3 yıl içerisinde ise yasal süreçleri tamamlanan 738 yapıyı yıktı, 3 bin 269 yapıda mühürlendi. 2022 yılı içerisinde ise yasal süreçleri tamamlanan 210 yapıyı yıktı. 1650 yapıda mühürleme işlemi uygulandığı öğrenildi.

Kaçak yapıyla mücadeleye sonunda kadar devam edeceğini belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Amacımız, Bodrum'un geleceğini kurtarmak için hukuka aykırı uygulamaların önüne geçmektir. Bodrum'da, kaçak yapılaşma, hafriyat dökümleri ve diğer konularda tüm ekiplerimizle yasaların bizlere verdiği yetkiler çerçevesinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu konudaki kararlılığımız devam edecek çünkü tahrip etmeye kimsenin hakkı yok” dedi.