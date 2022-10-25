Bodrum'da 10 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 10 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından Bodrum açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu tespit edildi. Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerince hareketli lastik bot durdurularak bottaki 10 düzensiz göçmen yakalandı. Botta bulunan bir kişi de göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.