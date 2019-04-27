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Bodrum'da 10 mülteci yakalandı

Muğla’nın Bodrum İlçesinde Mısır ve Filistin uyruklu 10 düzensiz göçmen lastik bot içinde Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Muğla'nın Bodrum İlçesinde Mısır ve Filistin uyruklu 10 düzensiz göçmen lastik bot içinde Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.


Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağlı botların bölgede devriye görevi yürüttüğü sırada Görecek Adası açıklarında lastik bot içinde düzensiz göçmenler olduğunu tespit etti. Lastik bot içinde 9 Filistin ve bir Mısır uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.


Lastik bottaki düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik botuna alınarak adli ve idari işlemlerin yapılması için Turgutreis Marina'ya getirildi. Düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi'ne teslim edilecekleri öğrenildi.

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