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Bodrum'da 11 göçmen yakalandı

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarda, Bodrum Hüseyin Burnu açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu ihbarı yapıldı.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, Bodrum Hüseyin Burnu açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu ihbarı yapıldı.


Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağlı bir bot tarafından bölgede yapılan ekipleri denetimde lastik bot içinde 6 Suriye ve 5 Filistin urluklu düzensiz göçmen yakaladı.


Tekne içinde Suriye uyruklu olduğu açıklanan ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen bir kişi yakalanırken, düzensiz göçmenler Turgutreis Limanına getirildi. Düzensiz göçenler işlemleri için, göçmen kaçakçısı hakkında ile adli işlemler için Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

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