Bodrum'da 14 Şubat Dünya Öykü Günü etkinliği

Bodrum Belediyesi'nin desteğiyle Bodrum Edebiyat Ve Sanat Platformu tarafından “Edebiyat ve Sinema” temasıyla 14 Şubat Dünya Öykü Günü etkinliği düzenlendi.

Oasis AVM'nin ev sahipliğinde Oasis AVM toplantı salonunda gerçekleşen etkinliğe çok sayıda edebiyat sevdalısı, okulların edebiyat kulübü öğrencileri ile birlikte Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz da katıldı.

Bodrum'un yerel kültür ve sanat faaliyetlerini ulusal ve uluslararası sanat faaliyetleriyle buluşturmak, tanıştırmak ve kaynaştırmak adına düzenlenen etkinliğe öykü ve roman yazarı Hasan Özkılıç, şair ve yazar Aydın Şimşek ve Dilbilimci Prof.Dr. Semiramis Yağcıoğlu konuk olarak katıldı.

Etkinlik, Hasan Özkılıç tarafından yazılan Dünya Öykü Günü Bildirisi'nin Bodrum Edebiyat Ve Sanat Platformu üyesi şair Filiz Yazıcılar'ın okumasıyla başladı. Ardından ise 'Balıkçı'nın Merhabası'nı Halil İbrahim İper -Adnan İper Anadolu Lisesi öğrencisi Buket Kara okudu.

Etkinlik, öykü ve roman yazarı Hasan Özkılıç ile şair ve yazar Aydın Şimşek söyleşisi, ardından ise Bodrum Edebiyat Ve Sanat Platformu üyelerinin yazdığı öykülerin okunmasıyla devam etti.

Söyleşinin ardından konuşan Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Edebiyat benim şahsım üzerinde bir dönüm noktasıydı. Yıllar önce, eski bir askerim, eski bir Türk subayıyım ben, zorda kaldığım bütün zamanlarda edebiyata sıkı sıkı sarılarak benim için umut olmuştur her zaman. Ve hayata yeniden başlamama, yeniden kendime gelmemi sağlamıştır. Biraz önce, Hasan Özkılıç hocamın yazdığı bildirgeyi sevgili Filiz Hanım okurken gerçekten tüylerim diken diken oldu. Edebiyatın, öykünün bir vicdan olduğundan bahsetti, bu gerçekten çok önemli bir kavram. Umarım bundan sonraki günlerde, hayatımızda her zaman vicdanlı günlerle baş başa kalırız." dedi.

Etkinlik, Dilbilimci Prof. Dr. Semiramis Yağcıoğlu'nun 'Romandan Sinemaya Anayurt Oteli'nin Zebercet'i' sunumuyla devam ederken, katılımcıların konuşmacılara yönelttiği soruların cevaplanmasıyla yaklaşık 3 saat sonra sona erdi.