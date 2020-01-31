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Bodrum'da 16 göçmen yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından fiber tekne içinde 16 düzensiz göçmen ve Suriye uyruklu bir göçmen kaçakçısı yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından fiber tekne içinde 16 düzensiz göçmen ve Suriye uyruklu bir göçmen kaçakçısı yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Bodrum Görecek açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli fiber tekne durdurularak içerisindeki 12 Suriye ve 4 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 16 düzensiz göçmen ve 1 Suriye uyruklu göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.


Yakalanan 15 erkek ve 1 kadın 16 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek. Suriye uyruklu göçmen kaçakçısı işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi.

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