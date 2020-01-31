Bodrum'da 16 göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından fiber tekne içinde 16 düzensiz göçmen ve Suriye uyruklu bir göçmen kaçakçısı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Bodrum Görecek açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli fiber tekne durdurularak içerisindeki 12 Suriye ve 4 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 16 düzensiz göçmen ve 1 Suriye uyruklu göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Yakalanan 15 erkek ve 1 kadın 16 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek. Suriye uyruklu göçmen kaçakçısı işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi.