Bodrum'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

Bodrum'da 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Belediye meydanında tören düzenlendi. Atatürk Anıtı önündeki tören çelenk sunumu ve saygı duruşu ile başladı.

Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir'in de hazır bulunduğu törene, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, İlçe Emniyet Müdürü Cüneyt Yörükoğlu , Bodrum Muhtarlar Derneği Başkanı Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ahmet Cemil Gündüz, Muharip Gaziler Derneği yöneticileri ve üyeleri ile siyasi parti temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Muhtar Ahmet Cemil Gündüz yaptığı açılış konuşmasında “Muhtarlık müessesesi, 19 Ekim 1829 yılında yılında kurulmuş ve günümüze kadar varlığını sürdürmüştür. Türk toplumu demokrasi tarihinin ilk adımını muhtar seçimleriyle atmıştır. Muhtarlıklar dün olduğu gibi bugünde yerel ve merkezi yönetim alanlarının kesişme noktasında yer almaktadır. Tüm muhtarlarının günü kutlu olsun” dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da konuşmasında, babasının 3 dönem muhtarlık yaptığını ifade ederek “Ben burada bir muhtar evladı olarak bulunuyorum. Benim babam da 1970'de ve 80 lerde muhtarlığı yaptı. Ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Babamın o köyü muhtarı olarak Ankara'da Muğla'da ne kadar çok emek verdiğini köyün gelişmesi için ne kadar çok uğraştığını bizzat yaşadım ve şahit oldum. Muhtarlarımız çok önemli görev yapıyorlar. Bizler belediye olarak muhtarlarımızın taleplerini yerine getirirsek, belediye hizmetlerimizi tamamlamış oluyoruz. Hemen bir muhtarlık birimi oluşturduk. Muhtarlık işleri müdürlüğü çok yakın çalışmaya başladı muhtarlarımızla ve 6 ayda muhtarlarımız dan gelen talepleri yerine getirerek belli bir başarı sağladık. Bundan sonra da muhtarlarımızla sıkı bir işbirliği içerisinde vatandaşımızın memleketimizi vatandaşımızın memleketimizin bodrumu muzun hizmetine güvenligine ve geleceğine yatırım yapacağız ben sevgili muhtarlarıyla çalışmaktan ziyadesiyle memnunum hepinizin muhtarlar gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Aras, daha sonra tüm muhtarlarla Trafo Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'de kahvaltı yaptı. Kahvaltıda Bodrum muhtarlarına, Bodrum Halk Süt de ikram edildi.