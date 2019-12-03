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Bodrum'da 19 Güney Afrikalı göçmen yakalandı

Bodrum’dan Yunanistan adalarına yasa dışı yollardan kaçmaya çalışan toplam 19 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Bodrum'dan Yunanistan adalarına yasa dışı yollardan kaçmaya çalışan toplam 19 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.


Bodrum Kargı Adası açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki Güney Afrika uyruklu 9 düzensiz göçmen (4 erkek, 4 kadın, 1 çocuk) yakalandı. Yine Bodrum Akyarlar açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki Güney Afrika uyruklu 12 düzensiz göçmen (8 erkek, 3 kadın, 1 çocuk) yakalandı.


Yakalanan 19 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

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