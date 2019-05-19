Bodrum'da 19 Mayıs Kutlamaları

Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşıyla birlikte 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmasının 100'üncü yıl dönümü, Bodrum'da törenlerle kutlanıyor.

Bodrum'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri, sabah saatlerinde Bodrum Belediye meydanındaki Atatürk Anıtı önünde çelenk sunumu ile başladı.

Törene; Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Ak Parti Muğla Milletvekili M. Yavuz Demir, Bodrum Garnizon Komutanı Per. Alb. İzzet Adagideli, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Fatih Uzunlulu, Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şubesi üyeleri, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Meydandaki törenin ardından kutlamalar, Bodrum Şehir Stadı'nda devam etti.

Kutlama programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Fatih Uzunlulu'nun günün anlam ve önemini belirten konuşması ile devam etti. Öğrencilerin Atatürk'ün Gençliğe Hitabı ve Gençlerin Ata'ya Cevabını okumasıyla süren tören, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği 1. Matematik Olimpiyatı'nda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle devam etti.

Çok sayıda vatandaşın izlediği kutlama gösterilerinde Ortakent Yahşi Gençlik Spor Kulübü Halkoyunları Minikler Kategorisi Türkiye Şampiyonu ekibi ile Akademi Karya ve Karya Çiçekleri Gençlik Spor Halkoyunları ekibinin gösterileri büyük alkış topladı.

Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lisesi ve Turgutreis Uğur Anadolu Lisesi öğrencilerinin sunduğu gösterilerle sona eren kutlama programının ardından Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, protokol üyeleriyle birlikte etkinlikte görev alan öğretmenleri kutlayarak öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Bodrum'da fener alayı coşkusu yaşanacak

Bodrum'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları akşam saatlerinde düzenlenecek fener alayı ile devam edecek. Saat 21.00'da Milta Marina önünden başlayacak fener alayının ardından saat 21.30'da Belediye Meydanı'nda Bodrum Oda Orkestrası ve Öğretmenler Korosu bir konser verecek. İskele Meydanı Mendirek Fener bölgesinde 8 dakikalık havai fişek gösterisi ile Bodrum semaları şenlenecek.