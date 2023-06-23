Bodrum'da 2. Akdeniz Edebiyat Günleri düzenleniyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 23-24 Haziran tarihlerinde “Edebiyat ve Tarih” temasıyla düzenlenecek olan Akdeniz Edebiyat Günleri, “Tarihin Babası” olarak bilinen ve bu coğrafyada binlerce yıl önce yaşanmış önemli tarihi olayları ilk kez yazılı olarak anlatmış olan Herodot'un doğum yeri Bodrum'da ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında düzenlenecek.

Akdeniz Edebiyat Günleri'nin resmi açılışı, 23 Haziran Cuma günü saat 18.00'de Trafo Bodrum Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılacak. 24 Haziran Cumartesi günü ise Ramada Resort by Wyndham Bodrum'da sabah 9.30'da önemli araştırmacı ve yazarların katılacağı, “edebiyat ve tarih” konulu oturumlar başlayacak. Etkinlikler, saat 15.30'da Louis de Bernires'in “Corelli'nin Mandolini” romanından uyarlanan film gösterimiyle son bulacak.

2. Akdeniz Edebiyat Günleri'nde, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yüzyılı içinde Türkiye ve dünyada meydana gelmiş tarihi olaylarla bağlantılı olarak kültür ve edebiyatta ortaya çıkmış önemli gelişmeler, seçkin konuşmacıların yapacakları sunumlar çerçevesinde tartışılacak.

Büşra Sanay, Tamer Levent ve Burhan Sönmez'in eşliğinde farklı konu başlıkları altında üç oturum şeklinde düzenlenecek olan panellere konuşmacı olarak Zülfü Livaneli, Onur Bilge Kula, Joseph Sattler, Ali Yaycıoğlu, Burhan Sönmez, Burcu Karahan, Yüzbaşı Corelli'nin Mandolini ve Kanatsız Kuşlar'ın yazarı Louis de Bernires, Latife Tekin ve Zeynep Oral'dan oluşan edebiyat dünyasının seçkin isimleri katılacak. Programın sunuculuğunu ise Gazeteci, Yazar ve Yapımcı Fatih Türkmenoğlu üstlenecek.

Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana geçmiş 100 yıl içerisinde Türkiye ve dünyada çok önemli siyasal, kültürel ve toplumsal dönüşümler meydana geldi. Modern Türkiye'de ve dünyanın değişik ülkelerinde yaşanmış olan tarihi olaylar ve dönüşümlerle kültür ve edebiyat alanındaki gelişmelerin tarih ve edebiyat ilişkisi açısından ele alınması gerekliliğine bağlı olarak ana tema “Edebiyat ve Tarih” olarak belirlendi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, kültür ve sanat merkezi olan Bodrum'da çok değerli edebiyatçıların geçmişten günümüze var olduğunun altını çizerken “Livaneli Vakfı iş birliğinde geçen yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz Akdeniz Edebiyat Günlerinde bu yıl yine çok değerli araştırmacı ve yazarların önemli değerlendirmelerini dinleyeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılında böyle kıymete değer bir etkinliği gerçekleştirmek bizlere mutluluk veriyor.” dedi.