İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bodrum'da 20 düzensiz göçmen kurtarıldı, 11'i yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarındaki 2 düzensiz göçmen olayında 20 düzensiz göçmen kurtarılırken, 11’i yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki 2 düzensiz göçmen olayında 20 düzensiz göçmen kurtarılırken, 11'i yakalandı.



Bodrum açıklarında fiber karinalı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botları (KB-35, KB-4302) bölgeye hareket etti. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen fiber karinalı lastik bot içerisindeki 20 düzensiz göçmen, ekiplerce kurtarıldı. Bodrum açıklarındaki diğer göçmen olayında ise Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-313) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 11 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.