Bodrum'da '2031 Kızılay Mars'ta Resim ve Kompozisyon Yarışması sonuçlandı

Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılayı Bodrum Şubesi işbirliği ile düzenlenen 2031 Kızılay Mars'ta konulu resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Ortakent'te faaliyet gösteren bir okulda düzenlenen ödül törenine Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe ve velilerin de aralarında olduğu davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan ödül töreninde konuşan Kızılay Bodrum Şube Başkan Yardımcısı Nedim İlgün, “Bugün burada bir hayalin gerçeğe dönüşmesinin ilk tohumlarını atıyoruz. Bu tohum yarın sizlerin eliyle büyüyecek ve bir ucu Mars'a ulaşacak. Şunu çok iyi biliyorum, sizler yarın Mars'a gitmek değil Andromeda galaksisine gitmeyi konuşacaksınız" dedi.

Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe ise sözlerine Türk Kızılayı'nın ülkemiz için önemine değinerek başladığı konuşmasında, “Bilim o kadar hızlı gelişiyor ki hayal olarak görülen şeyler, gerçeğe dönüşüyor. Bunların gerçekleşebilmesi için mutlaka işin başında hayal etmenin söz konusu olması gerekiyor. Yakın gelecekte bizleri neler bekliyor, bunların üzerine de kafa yorulması gerekiyor. Bizlerin de bu hususlarda planlamalarını yapması, kurumların da kendilerini güncelleştirmesi gerekmektedir. Burada düzenlediğimiz yarışmaya oldukça yüksek düzeyde katılım oldu. Birbirinden değerli fikirler ve birbirinden güzel eserler karşımıza çıktı" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilere resim ve kompozisyon dalında ödülleri verildi. Ödül töreni Bitez Gülümser Mehmet Danacı Ortaokulu öğrencilerinin müzik öğretmeni Cem Cemal Uçaner eşliğinde sundukları müzik dinletisi ile devam etti.

Katılımcılar, müzik dinletisi sonrası okulun salonundaki 2031 Kızılay Mars'ta konulu resimlerden oluşan sergiyi gezdi.