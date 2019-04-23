Bodrum'da 23 Nisan sevinci

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Bodrum'da düzenlenen tören ve etkinliklerde renkli anlar yaşandı.

Sabah erken saatlerde iki küçük öğrenci, Başkan Ahmet Aras'ı makamında ziyaret ederek temsili olarak Bodrum Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu. Öğrenciler, bir gün eğer başkan olurlar ise yapacaklarını ve çocukların gözünden nasıl bir Bodrum düşlediklerini anlattılar.

Sabah saatlerinde Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Bodrum Belediyesi önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Bodrum Şehir Stadı'nda devam etti. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, şehir standında düzenlenen etkinliklere geçmeden önce ise hem makamında temsili olarak öğrencileri ağırladı hem de beraberindeki protokol ile Atatürk Anıtına çelenk sunma törenine katıldı.

Bodrum'un İslamhaneleri Mahallesi'nde bulunan Yunus Büyükkuşoğlu İlkokulu Müdürü Musa Küpelioğlu ile üçüncü sınıf öğrencisi Ercan Akıcı ve dördüncü sınıf öğrencisi Melisa Kaçak, başkanlık makamında Başkan Aras ile bir araya geldi. Ziyaret sırasında okul müdürü Küpelioğlu'ndan okul hakkında bilgiler alan Başkan Ahmet Aras, öğrencilerle sohbet ederek bayramlarını kutladı. Temsili olarak her iki çocuk teker teker Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın makam koltuğuna oturarak “Başkan olsaydın neler yapardın?” sorularına yanıtlar verdi.

Her iki çocuk başkan, okul yolunun çok tehlikeli olmasına dikkat çekerek, cadde üzerinde araçların hızlı bir şekilde gitmelerinden dolayı karşıdan karşıya geçmekte zorluk yaşadıklarını ifade ederek Başkan Aras'tan bir üst geçit yapılması yönünde taleplerini iletti, belediye personelinden ise yapılan işler hakkında bilgiler aldı.

Başarıya giden yolun eğitim ve öğretimden geçtiğini vurgulayan Başkan Aras, Bodrum Belediyesi olarak eğitim ve öğretim kurumlarına gereken desteğin verileceğini belirterek, küçük öğrenciler Melisa ve Ercan'ı ileriki yıllarda temsili olarak değil, gerçek bir protokol üyesi olarak bu koltuklarda görmeyi temenni etti. Başkan Aras öğrencilerin ziyaretlerinin ardından ise Bodrum Şehir Standındaki tören kutlamalara katılmak üzere makamından ayrıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına; Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Garnizon Komutanı Per. Alb. İzzet Adagideli, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şubesi üyeleri, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Daha sonra Bodrum'un merkezinde yer alan ilkokul ve ortaokulların hazırlamış oldukları birbirinden renkli etkinlikler ile halk oyunları gösterileri sergilendi, öğrencilerin seslendirdiği şiirler okundu. Etkinliğe Gürcistan'dan katılan öğrenci gruplarından Anazdeuli ve İmed ekibinin hazırlamış oldukları halk dansları gösterileri de büyük beğeni topladı.

23 Nisan kutlama programı sonrası Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, protokol üyeleriyle birlikte etkinlikte görev alan öğretmenleri kutlayarak tüm çocukları ve öğrencileri selamladı.