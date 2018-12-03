Bodrum'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri

Bodrum'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesinin destekleriyle düzenlenen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlama programı, sabah saatlerinde Bodrum Otogarı'ndan Belediye Meydanı'nda doğru yapılan kortej yürüyüşü ve tören ile başladı.

Bando eşliğinde yürüyen ve üzerinde “Engellerimizle mutluyuz”, “Çözüm sende, kalbini engelleme, engelleri kaldır”, “Hep beraber engelleri yenebiliriz” yazılı pankart ve dövizler taşıyan katılımcılar ile çeşitli kurum temsilcileri yürüyüşün ardından meydandaki Atatürk Anıtı'na çelenkler sundu.

Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen törene Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Orman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ilçe temsilcileri, çeşitli oda ve STK temsilcileri, Bodrum Sağlık Vakfı, Yahşi Özel Eğitim Uygulama ve İş Uygulama Merkezi, Bodrum Belediyesi Yakaköy Sevgi Sanat Atölyesi ve Umurça İlköğretim Okulu'nun öğrencileri, velileri, öğretmenleri, İşitme Engelliler Derneği üyeleri, görme engelliler ve vatandaşlar katıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunmasının ardından sona erdi.

Tören sonrası Dünya Engelliler Günü Programı, Bodrum Belediyesi Binnaz Karakaya Spor Merkezi'nde engelli öğrenciler tarafından sunulan çeşitli gösteriler ve etkinlikler ile devam etti.