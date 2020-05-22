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Bodrum'da 3 saat süren yangında 10 hektarlık alan kül oldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 3 saat süren yangında 10 hektarlık alan kül oldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3 saat süren yangında 10 hektarlık alan kül oldu.



Gürece Mahallesi Gürece Tepesi'nde otluk ve makilik alanda henüz nedeni bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına bölgeye sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesine ait 10 itfaiye aracı 20 itfaiye eri, 6 arazöz, 14 işçi, 2 Bodrum Belediyesi su tankeri, 911 Muğla Arama Kurtarma Derneği üyeleri yangını söndürmek için seferber oldu. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla ilerleyen alevlerin yerleşim bölgelerine ulaşamaması için ekipler büyük çaba sarf etti. Bölgede yaşayan vatandaşların da kendi imkanlarıyla yangın söndürme çalışmalarına destek olduğu görüldü. Yaklaşık 3 saat süren yangında 10 hektarlık alan küle döndü.

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