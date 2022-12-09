Bodrum'da 30 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri belirtilen yere gitti. Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 30 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenlerin işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği bildirildi.