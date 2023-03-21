Bodrum'da 31 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 31 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere hareket etti. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 31 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik gemisine(TCSG-82) alınarak kurtarıldı. Limana getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.