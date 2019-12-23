İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bodrum'da 31 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla Bodrum’da sabah saatlerinde lastik bot ile kaçmaya çalışan 31 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Muğla Bodrum'da sabah saatlerinde lastik bot ile kaçmaya çalışan 31 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.


Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine Bodrum Turgutreis açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarının ardından bölgeye Sahil Güvenlik Botu yönlendirildi. Sahil Güvenlik ekiplerince tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 15 Suriye, 11 Güney Afrika ve 5 Irak uyruklu olmak üzere toplam 31 düzensiz göçmen yakalandı.


Yakalanan 31 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.