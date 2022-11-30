Bodrum'da 31 düzensiz yakalandı, 57'si kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yaşanan 4 farklı olayda 31 düzensiz göçmen yakalandı, 57 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-302) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarında farklı zamanlarda yaşanan 3 farklı olayda ise Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen can salları ve lastik bot içerisinde göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen bölgelere gitti. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen toplam 57 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Karaya çıkarılan toplam 88 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.