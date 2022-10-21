Bodrum'da 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsularınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-31) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 32 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.