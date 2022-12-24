Bodrum'da 32 göçmen kurtarıldı, 23 göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 32 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 23 düzensiz göçmen de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında yasadışı yollarla yurtdışına çıkmaya çalışan bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere gitti. Sahil Güvenlik Botu (KB-35) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Diğer olayda ise Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 32 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-302) tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkarılan toplam 55 göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.