Bodrum'da 33 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki 2 düzensiz göçmen olayında toplam 33 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Bodrum açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri belirtilen yere sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 17 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik gemisine alınarak kurtarıldı. Bodrum açıklarındaki diğer göçmen olayında ekiplerce tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 16 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan toplam 33 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.