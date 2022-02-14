Bodrum'da 33 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, farklı saatlerde iki ayrı olayda Bodrum açıklarında iki lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik botu belirtilen yere sevk edildi. Ekipler tarafından iki lastik bot içerisinde toplam 33 göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla Göç İl İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.