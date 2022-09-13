Bodrum'da 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki iki göçmen olayında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen toplam 35 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, bölgeye sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 3 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Botuna (TCSG-3) alınarak kurtarıldı. Bodrum açıklarında yaşanan diğer göçmen olayında 32 göçmenin balık istifi gibi bindiği lastik bot, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itildi. Göçmenler, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

İki olayda kurtarılan toplam 35 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne gönderildi.