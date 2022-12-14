Bodrum'da 385 litre sahte alkol ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde görev yapan KOM ekipleri, Türkiye genelinde yapılan zincir operasyonu çerçevesinde Gümbet Mahallesi'nde bir adreste sahte alkol operasyonu düzenledi. Yapılan aramada çok sayıda bidon içinde 385 litre sahte alkol ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde H.B. isimli şahsa ilgili kanundan işlem yapılacağı öğrenilirken, yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte alkol sunumu yapılan iş yerlerinde halkın sağlığını korumak amacıyla denetimlerin arttırılacağı belirtildi.