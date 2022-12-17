Bodrum'da 39 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 39 düzensiz göçmen yakalanırken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-313) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 20 düzensiz göçmen yakalandı. Diğer olayda ise Bodrum açıklarında seyreden ve içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu fiber tekne durdurularak içerisindeki 19 düzensiz göçmen yakalandı. Teknedeki 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.