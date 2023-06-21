Bodrum'da 4 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 4 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bodrum açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere hareket etti. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 4 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Botu (TCSG-3) tarafından kurtarıldı. Limana getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.