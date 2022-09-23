İhlas Haber Ajansı

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Bodrum'da 4 kişiye uyuşturucu gözaltısı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde narkotik ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde narkotik ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.



Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Torba mahallesindeki uygulama noktasında şok bir denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Araçta yapılan adli arama neticesinde; piyasa değeri yaklaşık 200 bin TL olan iki parça halinde toplam 305 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan R.A., A.G., S.Ş. ve Y.Ö . isimli dört şüpheli şahıs uyuşturucu madde ticareti yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alındı.



Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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