İhlas Haber Ajansı

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Bodrum'da 42 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında sürüklenen 2 lastik bottaki düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında sürüklenen 2 lastik bottaki düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.



Bodrum açıklarında yaşanan 2 farklı göçmen olayında yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenlerin bindiği botlar, motor arızası yaptı. Göçmenlerin yardım talebi üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. 2 bottaki toplam 42 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresine teslim edildi.

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