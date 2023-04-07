İhlas Haber Ajansı

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Bodrum'da 45 parça uyuşturucuyla yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde üzerinde ve çantasında 45 parça uyuşturucu ele geçirilen şahıs, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde üzerinde ve çantasında 45 parça uyuşturucu ele geçirilen şahıs, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, A.K. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisinin alınması üzerine Güvercinlik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, şahsın çantası ve üzerinde arama yaptı. Yapılan arama sonucunda farklı ebatlarda özel ambalajlanmış 45 parça halinde çok miktarda skunk esrar maddesi ele geçirildi. Şahıs, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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